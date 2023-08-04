Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову

Військкома з міста Южного на Одещини Єгора Смирнова після появи в соцмережах повідомлень про його збагачення відправили на передову.

Джерело: повідомлення Одеського ТЦК та СП

Дослівно: "Днями в соціальних мережах поширили інформацію, що "депутат та воєнком з міста Южне – Смирнов – став доларовим мільйонером під час війни, ще й "пригрів" у ТЦК двох своїх соратників.

Реагуючи на суспільний резонанс і в рамках загальних заходів із вирівнювання бойового навантаження на особовий склад, всіх трьох вищезгаданих військовослужбовців роти охорони територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Южний переведено для подальшої служби в одну з бригад, що виконує завдання на передньому рубежі".

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Деталі: Стосовно інформації, яку поширили в соцмережах, в ТЦК ініціювали перевірку а Державне бюро розслідування порушило кримінальне провадження.

Згідно з інформацією бази даних політиків та партій від ЧЕСНО Смирнов був членом партії "Батьківщина".

В місцевих групах Южного раніше почали поширювати інформацію, що Смирнов став "доларовим мільйонером під час війни". Зокрема, тільки за час війни, він нібито отримав у власність значні площі комерційної нерухомості і гектари землі на узбережжі Чорного моря.