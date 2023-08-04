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Ігнат: Навчання пілотів на F-16 буде не таким довгим, як надіються росіяни

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 серпня 2023, 12:16
Ігнат: Навчання пілотів на F-16 буде не таким довгим, як надіються росіяни
Юрій Ігнат. фото УП

У Повітряних силах підтвердили, що в кінці серпня має стартувати навчання українських льотчиків на багатоцільових винищувачах F-16.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ"

Пряма мова: "Ми орієнтуємося на кінець літа щодо старту відправки пілотів до європейських країн на навчання. Треба розуміти, що воно не буде швидким, але й не буде таким довготривалим, як надіються росіяни.

Я думаю, що наші пілоти так само швидко опанують F-16, як (зенітники) опанували Patriot. Єдине – потрібно, щоб увесь склад авіаційної коаліції, всі країни, які мають навчальні бази, тренажери, інструкторів, навчальні бази й літаки, щоб усі долучилися, тому що нам треба швидко, нам треба якомога більше людей прогнати через цю програму навчань".

Деталі: Речник Повітряних сил нагадав, що пілотам потрібно до півроку для того, щоб опанувати керування винищувачами. Але за певних умов цей термін можливо скоротити до 4 місяців.

Теми: винищувачіПовітряні сили ЗСУвійна
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