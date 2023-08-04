Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
П'ятниця, 4 серпня 2023, 12:28
4 серпня в Україну повернули тіла ще 44 полеглих захисників.
Джерело: уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко у Telegram
Пряма мова Котенка: "Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 44 захисників".
Деталі: Уповноважений наголосив, що процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
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