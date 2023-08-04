Додому повернули тіла 44 полеглих захисників

4 серпня в Україну повернули тіла ще 44 полеглих захисників.

Джерело: уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко у Telegram



Пряма мова Котенка: "Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 44 захисників".

Деталі: Уповноважений наголосив, що процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

