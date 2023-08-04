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Росія перевищила витрати на армію за півроку на 600 млрд рублів - Reuters

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 4 серпня 2023, 13:39
Росія перевищила витрати на армію за півроку на 600 млрд рублів - Reuters
Фото: Getty Images

Лише за перше півріччя 2023 року російська влада витратила на свою армію на 600 млрд рублів більше, ніж планувала.

Джерело: Reuters

Деталі: Повідомляється, що за перші 6 місяців витрати на оборону склали 5,59 трлн рублів, або 37% від усіх витрачених бюджетом грошей, тоді як в бюджеті на рік було закладено 4,98 трлн рублів.

За даними видання з посиланням на урядовий документ, Росія подвоїла цільові витрати на оборону на 2023 рік до понад $100 мільярдів, це третина всіх державних витрат.

Зазначається, що з 2011 по 2022 рік Росія витрачала на оборону мінімум 13,9% і максимум 23% свого бюджету.

Згідно з документом, Росія вже витратила 57,4% свого нового річного оборонного бюджету.

Теми: Росіяарміябюджетвійна
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