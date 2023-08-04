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На Ставці у Зеленського проаналізували застосування високоточної зброї: результатами задоволені

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 4 серпня 2023, 14:17
На Ставці у Зеленського проаналізували застосування високоточної зброї: результатами задоволені
володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів Ставку головнокомандувача, на якій розглядались питання щодо застосування високоточної зброї, а також питання щодо зернового коридору та розвитку вітчизняного військово-промислового комплексу.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Напружена тригодинна Ставка. Багато питань, що потребували особливої уваги".

Деталі: Зеленський повідомив, що на Ставці було проаналізовано застосування високоточної зброї. "Зараз не час для озвучування деталей. Але результатами задоволені", - підкреслив він.

Також президент повідомив, що було заслухано доповіді військового керівництва, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Крім того, розглядались питання щодо зернового коридору. "Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності", - підкреслив президент.

В питанні розвитку вітчизняного ВПК розглядалось спрощення процедури для українських оборонних підприємств, щоб вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами.

Теми: Зеленськийставказброязерно
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