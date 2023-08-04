Працівник військкомату торгував "довідками" на Тернопільщині: посланий на фронт

На Тернопільщині викрили працівника військкомату та чотирьох його спільників, які підробляли документи для ухилення від мобілізації та виїзду за кордон; посадовця ТЦК звільнили і відправили на схід України.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора, пресслужба Нацполіції Тернопільської області, пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону

Деталі: Фігурантам 19, 24, 27, 29 та 31 рік. За інформацією слідства, вони виготовляли для жителів області фіктивні документи за 3000 доларів США з однієї людини.

Поліція повідомляє, що такою "послугою" скористалися понад тридцяти осіб, шестеро з яких вже виїхали за кордон. Документування їхньої діяльності велось з лютого 2023 року.

У рамках кримінального провадження проведено одночасно 11 обшуків за місцями здійснення злочинної діяльності, проживання фігурантів та в їхніх автомобілях. Виявлено та вилучено різного роду документи, зокрема, вже підписані та скріплені печаткою довідки військово-лікарської комісії, чисті бланки, тимчасові посвідчення військовозобов’язаного, гербову печатку і кутовий штамп Тернопільського ОМТЦК та СП, лікарські печатки, штампи медичних закладів, комунальних підприємств та інші довідки. Вилучено та поміщено на арешт-майданчик два автомобілі, що належать підозрюваним.

Трьом зловмисникам оголошено підозри за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою). Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Працівник військкомату підозрюється у сприянні порадами, вказівками в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб (частина 2 ст. 332 ККУ).

Він звільнений із посади та переміщений по службі до військової частини бойового складу на сході країни.

Поліція повідомляє, що підозрюваним загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Прокуратура повідомляє, що від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Встановлюються інші особи, причетні до злочину.