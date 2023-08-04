Режим Путіна виніс новий вирок Навальному – 19 років колонії особливого режиму

Навальний на засіданні суду у виправній колонії ВК-6 у Мелеховому 19 червня 2023 року (фото з екрана) Getty Images

У Росії Мосміськсуд на виїзному засіданні у володимирській колонії суворого режиму засудив політика Олексія Навального до 19 років колонії - тепер уже особливого режиму.

Джерело: російська служба ВВС

Деталі: Зазначається, що процес в "екстремістській" справі був засекречений. Він розпочався 19 червня і тривав лише місяць, усі засідання проходили в закритому режимі.

20 липня прокурор запросив для Навального, який уже відбуває в колонії №6 у Володимирській області дев'ятирічний термін у справі про шахрайство, ще 20 років особливого режиму. Термін запросили шляхом часткового складання за сукупністю з попереднім покаранням.

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Колонії особливого режиму - установи з найсуворішими умовами відсидки. Туди, згідно з КК РФ, відправляють чоловіків, засуджених до довічного позбавлення волі, або в разі "особливо небезпечного рецидиву злочинів" - у випадку Навального обвинувачення спирається на цей другий пункт.

В "екстремістській" справі Навального звинуватили за сімома статтями КК РФ, найважча з яких - про створення екстремістського товариства. "Екстремістським товариством" влада Росії вважає Фонд боротьби з корупцією (ФБК, визнаний у Росії екстремістською організацією і заборонений).

Крім цього, опозиціонера звинуватили в закликах до екстремізму, участі в екстремістській діяльності, створенні НКО, що зазіхає на права громадян, фінансуванні екстремізму, залученні підлітків до скоєння небезпечних дій і реабілітації нацизму.

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Для Навального це вже третій термін за останні кілька років. Після того, як суд замінив політику умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний, його етапували в колонію загального режиму №2 у місті Покров у Володимирській області.

У червні 2022 року після набуття чинності вироку про "шахрайство з донатами" і неповагу до суду - Навальний дістав дев'ять років - опозиціонера відправили в колонію суворого режиму в селищі Мелехово у Володимирській області.