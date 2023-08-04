Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Режим Путіна виніс новий вирок Навальному – 19 років колонії особливого режиму

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 серпня 2023, 17:51
Режим Путіна виніс новий вирок Навальному – 19 років колонії особливого режиму
Навальний на засіданні суду у виправній колонії ВК-6 у Мелеховому 19 червня 2023 року (фото з екрана) Getty Images

У Росії Мосміськсуд на виїзному засіданні у володимирській колонії суворого режиму засудив політика Олексія Навального до 19 років колонії - тепер уже особливого режиму.

Джерело: російська служба ВВС

Деталі: Зазначається, що процес в "екстремістській" справі був засекречений. Він розпочався 19 червня і тривав лише місяць, усі засідання проходили в закритому режимі.

Реклама:

20 липня прокурор запросив для Навального, який уже відбуває в колонії №6 у Володимирській області дев'ятирічний термін у справі про шахрайство, ще 20 років особливого режиму. Термін запросили шляхом часткового складання за сукупністю з попереднім покаранням.

Колонії особливого режиму - установи з найсуворішими умовами відсидки. Туди, згідно з КК РФ, відправляють чоловіків, засуджених до довічного позбавлення волі, або в разі "особливо небезпечного рецидиву злочинів" - у випадку Навального обвинувачення спирається на цей другий пункт.

В "екстремістській" справі Навального звинуватили за сімома статтями КК РФ, найважча з яких - про створення екстремістського товариства. "Екстремістським товариством" влада Росії вважає Фонд боротьби з корупцією (ФБК, визнаний у Росії екстремістською організацією і заборонений).

ВІДЕО ДНЯ

Крім цього, опозиціонера звинуватили в закликах до екстремізму, участі в екстремістській діяльності, створенні НКО, що зазіхає на права громадян, фінансуванні екстремізму, залученні підлітків до скоєння небезпечних дій і реабілітації нацизму.

Для Навального це вже третій термін за останні кілька років. Після того, як суд замінив політику умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний, його етапували в колонію загального режиму №2 у місті Покров у Володимирській області.

У червні 2022 року після набуття чинності вироку про "шахрайство з донатами" і неповагу до суду - Навальний дістав дев'ять років - опозиціонера відправили в колонію суворого режиму в селищі Мелехово у Володимирській області.

Теми: НавальнийРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Навальний
У Росії затримали трьох адвокатів Навального
Ім’я Навального звучить у розмовах про обмін в’язнями між РФ і США – WSJ
У Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції
Останні новини
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
Усі новини...
Реклама: