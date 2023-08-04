Торгівля новонародженими: суд арештував організатора схеми

Організатору та 4 учасникам незаконної схеми торгівлі новонародженими суд обрав запобіжні заходи.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За клопотанням Оболонської окружної прокуратури Києва суд обрав запобіжні заходи організатору та чотирьом учасникам злочинної організації, яких підозрюють у незаконному переправленні новонароджених дітей за кордон під прикриттям сурогатного материнства.

Так, організатору схеми, який виявився колишнім правоохоронцем, та двом співучасникам злочину суд обрав безальтернативні запобіжні заходи у вигляді арешту.

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Ще одній підозрюваній - у вигляді тримання під вартою з заставою у понад 800 тисяч гривень.

П'ятій фігурантці - цілодобовий домашній арешт. Остання після затримання визнала вину та надала викривальні покази.

Що передувало: Правоохоронні органи столиці припинили діяльність злочинної організації, учасники якої під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду здійснювали продаж новонароджених дітей іноземним громадянам.

ВІДЕО ДНЯ

У межах слідства було встановлено 8 фактів незаконного переміщення за кордон немовлят та попереджено спробу вивозу за кордон ще однієї дитини під час дії воєнного стану.

За результатами розслідування повідомлено про підозру 12 особам, серед яких 2 організаторів та 10 членів.