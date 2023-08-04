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Генштаб: Крематорій в окупованому Мелітополі працює 24/7, люди скаржаться на трупний сморід 

Альона Мазуренко П'ятниця, 4 серпня 2023, 21:03
Генштаб: Крематорій в окупованому Мелітополі працює 24/7, люди скаржаться на трупний сморід 
ФОТО "РИА-МЕЛИТОПОЛЬ"

У зведенні Генеральний штаб повідомив, що в окупованому Мелітополі у північно-східній частині міста постійно працює мобільний крематорій росіян. Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід, особливо вночі.

Джерело: генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Ворог продовжує приховувати свої втрати. Для цього активно використовує мобільні крематорії.

Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює у північно-східній частині окупованого міста Мелітополь Запорізької області, при цьому перевезення тіл загиблих окупантів здійснюється бортовими вантажівками.

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Крім того, місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід в місті, особливо вночі".

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Теми: ГенштабокупаціяМелітополь
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