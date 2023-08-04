Генштаб: Крематорій в окупованому Мелітополі працює 24/7, люди скаржаться на трупний сморід 

У зведенні Генеральний штаб повідомив, що в окупованому Мелітополі у північно-східній частині міста постійно працює мобільний крематорій росіян. Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід, особливо вночі.

Джерело: генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Ворог продовжує приховувати свої втрати. Для цього активно використовує мобільні крематорії.

Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює у північно-східній частині окупованого міста Мелітополь Запорізької області, при цьому перевезення тіл загиблих окупантів здійснюється бортовими вантажівками.

Крім того, місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід в місті, особливо вночі".