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Польща й Литва домовились, як реагувати на можливі провокації з Білорусі

"Європейська правда"П'ятниця, 4 серпня 2023, 21:06
Польща й Литва домовились, як реагувати на можливі провокації з Білорусі
фото з відкритих джерел

Міністри внутрішніх справ Польщі та Литви скоординували плани реагування на можливі нові провокації з боку Білорусі, у тому числі потенційне закриття кордону з Білоруссю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільне комюніке після розмови глав МВС Польщі Маріуша Каміньського та литовської міністерки Агне Білотайте. 

Деталі: Міністри обговорили поточну ситуацію на кордоні з Білоруссю та координацію Польші з Литвою та іншими балтійськими державами у цьому контексті. 

Дослівно: "Погодили механізми реагування на загрози, що можуть з’являтися з боку Білорусі, та потенційні майбутні провокації у прикордонні. Обговорили також механізм, який застосують у разі необхідності закрити усі пункти перетину кордону з Білоруссю, результатом чого була би ізоляція режиму Лукашенка". 

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Передісторія:

  • В середу Варшава почала перекидання до кордону з Білоруссю у Підляському воєводстві ударних гелікоптерів, як вирішили після провокації Мінська 1 серпня, коли двоє білоруських гелікоптерів залетіли вглиб території Польщі. 
  • Також Варшава через посольство у Мінську передала Білорусі докази того, що цей інцидент справді був, та вимагає надати пояснення. 
  • Крім того, днями Варшава й Вільнюс повідомили, що близько сотні "вагнерівців" перемістилися до так званого Сувальського коридору, група Вагнера розмістилася поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.
  • У Пентагоні заявили, що не бачать ризиків для НАТО через ситуацію на кордоні Польщі з Білоруссю. 

Читайте також статтю "ЄвроПравди": НАТО провалює "тест на сміливість". Вторгнення гелікоптерів до Польщі може мати серйозні наслідки.

Теми: ПольщаЛитва
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