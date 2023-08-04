Польща й Литва домовились, як реагувати на можливі провокації з Білорусі

Міністри внутрішніх справ Польщі та Литви скоординували плани реагування на можливі нові провокації з боку Білорусі, у тому числі потенційне закриття кордону з Білоруссю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільне комюніке після розмови глав МВС Польщі Маріуша Каміньського та литовської міністерки Агне Білотайте.

Деталі: Міністри обговорили поточну ситуацію на кордоні з Білоруссю та координацію Польші з Литвою та іншими балтійськими державами у цьому контексті.

Дослівно: "Погодили механізми реагування на загрози, що можуть з’являтися з боку Білорусі, та потенційні майбутні провокації у прикордонні. Обговорили також механізм, який застосують у разі необхідності закрити усі пункти перетину кордону з Білоруссю, результатом чого була би ізоляція режиму Лукашенка".

Передісторія:

В середу Варшава почала перекидання до кордону з Білоруссю у Підляському воєводстві ударних гелікоптерів, як вирішили після провокації Мінська 1 серпня, коли двоє білоруських гелікоптерів залетіли вглиб території Польщі.

Також Варшава через посольство у Мінську передала Білорусі докази того, що цей інцидент справді був, та вимагає надати пояснення.

передала Білорусі докази того, що цей інцидент справді був, та вимагає надати пояснення. Крім того, днями Варшава й Вільнюс повідомили, що близько сотні "вагнерівців" перемістилися до так званого Сувальського коридору, група Вагнера розмістилася поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.

група Вагнера розмістилася поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі. У Пентагоні заявили, що не бачать ризиків для НАТО через ситуацію на кордоні Польщі з Білоруссю.

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