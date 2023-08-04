Польща й Литва домовились, як реагувати на можливі провокації з Білорусі
Міністри внутрішніх справ Польщі та Литви скоординували плани реагування на можливі нові провокації з боку Білорусі, у тому числі потенційне закриття кордону з Білоруссю.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільне комюніке після розмови глав МВС Польщі Маріуша Каміньського та литовської міністерки Агне Білотайте.
Деталі: Міністри обговорили поточну ситуацію на кордоні з Білоруссю та координацію Польші з Литвою та іншими балтійськими державами у цьому контексті.
Дослівно: "Погодили механізми реагування на загрози, що можуть з’являтися з боку Білорусі, та потенційні майбутні провокації у прикордонні. Обговорили також механізм, який застосують у разі необхідності закрити усі пункти перетину кордону з Білоруссю, результатом чого була би ізоляція режиму Лукашенка".
Передісторія:
- В середу Варшава почала перекидання до кордону з Білоруссю у Підляському воєводстві ударних гелікоптерів, як вирішили після провокації Мінська 1 серпня, коли двоє білоруських гелікоптерів залетіли вглиб території Польщі.
- Також Варшава через посольство у Мінську передала Білорусі докази того, що цей інцидент справді був, та вимагає надати пояснення.
- Крім того, днями Варшава й Вільнюс повідомили, що близько сотні "вагнерівців" перемістилися до так званого Сувальського коридору, група Вагнера розмістилася поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.
- У Пентагоні заявили, що не бачать ризиків для НАТО через ситуацію на кордоні Польщі з Білоруссю.
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