ЗСУ на півдні подекуди прорвали першу лінію оборони і вийшли на проміжну – Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники на півдні країни подекуди вже прорвали першу лінію оборони росіян та перейшли на проміжну.
Джерело: Маляр в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Якщо говорити про південь, як і на бахмутському напрямку наші сили продовжують здійснювати наступальні дії, пробираючись крізь серйозний опір ворога, – це суцільні артилерійські обстріли, мінування.
Але наші війська на півдні подекуди вже прорвали першу лінію оборони та перейшли на проміжну. І там вони зараз стикаються з тим, що ворог на основних, ключових панівних висотах фактично збудував інженерні укріплення. Це, безумовно, ускладнює рух наших військ і самі бойові дії.
І на півдні, і на сході ворог підтягує свої резерви. І вони зараз в основному підтягують професійні підрозділи. Ми зараз фіксуємо десантно-штурмові підрозділи, які кинули в бій і там, і там".