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ЗСУ на півдні подекуди прорвали першу лінію оборони і вийшли на проміжну – Маляр

Альона Мазуренко П'ятниця, 4 серпня 2023, 21:22
ЗСУ на півдні подекуди прорвали першу лінію оборони і вийшли на проміжну – Маляр
ілюстративне фото служби зв'язків з громадськістю 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники на півдні країни подекуди вже прорвали першу лінію оборони росіян та перейшли на проміжну.

Джерело: Маляр в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Якщо говорити про південь, як і на бахмутському напрямку наші сили продовжують здійснювати наступальні дії, пробираючись крізь серйозний опір ворога, – це суцільні артилерійські обстріли, мінування. 

Але наші війська на півдні подекуди вже прорвали першу лінію оборони та перейшли на проміжну. І там вони зараз стикаються з тим, що ворог на основних, ключових панівних висотах фактично збудував інженерні укріплення. Це, безумовно, ускладнює рух наших військ і самі бойові дії.

І на півдні, і на сході ворог підтягує свої резерви. І вони зараз в основному підтягують професійні підрозділи. Ми зараз фіксуємо десантно-штурмові підрозділи, які кинули в бій і там, і там".

Теми: МіноборонивійнаУкраїнаЗбройні сили
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