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ДБР затримала керівника колонії, який за гроші обіцяв відпустити в’язня на свободу раніше

Альона Мазуренко П'ятниця, 4 серпня 2023, 22:18
ДБР затримала керівника колонії, який за гроші обіцяв відпустити в’язня на свободу раніше
фото: ДБР

Державне бюро розслідувань затримало на Дніпропетровщині керівника колонії, який за гроші пообіцяв в’язню випустити його раніше на свободу.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру начальнику виправної колонії з Дніпропетровської області. Він за хабар намагався посприяти одному з ув’язнених достроково вийти на свободу.

Фігурант вирішив заробити гроші на ув’язненому, який відбував покарання за смертельну ДТП. Начальник колонії запевнив чоловіка, що напише позитивну характеристику та підготує інші документи, завдяки чому засуджений матиме право на умовно дострокове звільнення.

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Вартість таких послуг він оцінив у 100 тис. грн, а гроші наказав перевести на один з банківських рахунків".

Деталі: Працівники ДБР у взаємодії із СБУ затримали начальника колонії після того, як той отримав хабар на банківський рахунок.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ВІДЕО ДНЯ

Посадовцю повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3. ст. 368 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Теми: ДБР
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