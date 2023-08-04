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Найбільше сил росіяни сконцентрували на Куп’янському напрямку – Маляр

Альона Мазуренко П'ятниця, 4 серпня 2023, 23:36
Найбільше сил росіяни сконцентрували на Куп’янському напрямку – Маляр
ФОТО: АРМІЯINFORM

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наразі найбільше сил російські окупанти сконцентрували на Куп’янському напрямку. 

Джерело: Маляр в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Найбільше зараз їхніх сил сконцентровано на Куп’янському напрямку. І вони, до речі, одним зі своїх завдань поставили повернення територій, які ми звільняли восени. І для них зараз це важливо і з моральної точки зору, і з військової".

Деталі: За словами Маляр, наразі росіяни кидають величезні сили на Бахмутський напрямок: "Ми завжди говорили про рух вперед по флангах довкола Бахмута, бо нам важливо було зайняти панівні висоти. І по південному флангу ми повільно, але разом із тим наполегливо і впевнено, просуваємося вперед".

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Щодо північного флангу, то там, за словами заступниці міністра, ворог атакує і намагається забрати ті висоти, які ЗСУ вже взяли під контроль. Маляр додала, що йдуть дуже запеклі бої.

Відповідаючи на питання про нічні вибухи у Криму у районі Феодосії, вона сказала, що у Міноборони стежать за ситуацією на тимчасово окупованих територіях: "Та нестабільність, яка там відбувається, вона абсолютно прогнозована, бо триває війна і наші стратегічні плани – це все-таки звільнити всі наші території".

Теми: війнаМіноборони
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