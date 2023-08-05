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У районі Керчі прогриміли вибухи: окупанти перекрили рух по Кримському мосту

"Українська правда"Субота, 5 серпня 2023, 00:54
У районі Керчі прогриміли вибухи: окупанти перекрили рух по Кримському мосту
Ілюстративне фото з Вікіпедії

В окупованому місті Керч ввечері 4 серпня було чути гучні вибухи, окупаційна "влада" Криму заявила про "загрозу атаки" на Кримський міст, у зв'язку з чим рух по мосту перекрито.

Джерело: радник так званого "глави" Криму Сергія Аксьонова Олег Крючков у Telegram

Пряма мова: "Гучні звуки, які чули жителі Керчі годину тому, до Кримського мосту стосунку не мали. Оголошено загрозу атаки. Після її зняття – рух (по мосту – ред.) відновиться".

Деталі: Крючков також повідомив, що сигнал "тривога" в районі Кримського мосту через загрозу атаки оголошується не вперше, а іноді навіть оголошується по 2-3 рази на день.

Окупант додав, що не може підтвердити інформацію, яка шириться в мережі, про вибухи у районі мосту.

Російське видання "ТАСС" підтвердило, що рух транспорту по Кримському мосту тимчасово перекрито.

Теми: КерчКримвибух
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