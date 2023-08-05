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Безпілотник атакував Курську область РФ: пошкоджено адмінбудівлі

"Українська правда"Субота, 5 серпня 2023, 01:33
Безпілотник атакував Курську область РФ: пошкоджено адмінбудівлі
КУРСЬКА ОБЛАСТЬ РФ. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що ввечері 4 серпня безпілотник скинув вибухівку на місто Рильськ, пошкоджено 2 адміністративні будівлі.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова: "З українського безпілотника скинули в Рильську вибухові пристрої.

Пошкоджено вікна у двох адміністративних будівлях, вибито скло в Покровському храмі".

Деталі: За словами Старовойта, внаслідок атаки дронів ніхто не постраждав.

Теми: Росіябезпілотники
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