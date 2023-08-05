Безпілотник атакував Курську область РФ: пошкоджено адмінбудівлі
Субота, 5 серпня 2023, 01:33
Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що ввечері 4 серпня безпілотник скинув вибухівку на місто Рильськ, пошкоджено 2 адміністративні будівлі.
Джерело: Старовойт у Telegram
Пряма мова: "З українського безпілотника скинули в Рильську вибухові пристрої.
Пошкоджено вікна у двох адміністративних будівлях, вибито скло в Покровському храмі".
Деталі: За словами Старовойта, внаслідок атаки дронів ніхто не постраждав.