Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Безпілотник атакував Курську область РФ: пошкоджено адмінбудівлі

"Українська правда"Субота, 5 серпня 2023, 01:33
Безпілотник атакував Курську область РФ: пошкоджено адмінбудівлі
КУРСЬКА ОБЛАСТЬ РФ. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що ввечері 4 серпня безпілотник скинув вибухівку на місто Рильськ, пошкоджено 2 адміністративні будівлі.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова: "З українського безпілотника скинули в Рильську вибухові пристрої.

Пошкоджено вікна у двох адміністративних будівлях, вибито скло в Покровському храмі".

Реклама:

Деталі: За словами Старовойта, внаслідок атаки дронів ніхто не постраждав.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Білому домі заперечили розмови про членство України у НАТО в обмін на території

F-16 не зможуть захищати Україну цієї осені і зими – Ігнат

До декларації G7 про "гарантії безпеки" Україні долучиться ще одна країна

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

Усі новини...
Росія
Атака морського дрона на російський танкер: у судна – пробоїна
Ворог продовжує використовувати заклади освіти для розміщення особового складу – Генштаб
За минулу добу відбулося 36 бойових зіткнень з ворогом – зведення
Останні новини
08:24
Вранці захисники збили російський Ка-52
08:16
У Литві розповіли, як захистили кордон від проникнення нелегалів з Білорусі
08:13
Втрати Росії перевалили за 256 тисяч солдатів
08:03
У Німеччині безробітного фаната Путіна оштрафували на 2500 євро за напад на адвоката
07:51
Ворог атакував ракетами Дніпропетровщину, у 2 населених пунктах пропадало світло – ОВА
07:07
На Запоріжжі росіяни облаштували шпиталь на території цивільного будинку – Генштаб
06:44
За минулу добу відбулось 20 бойових зіткнень з ворогом – зведення
05:57
На війні загинуло понад 20 тисяч мобілізованих мешканців окупованої Горлівки – ЦНС
05:09
ISW підтвердив звільнення Урожайного та успіхи в районі Роботиного
04:20
Ворог активізував авіацію на південному сході України
Усі новини...
Реклама: