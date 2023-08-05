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У Керченській протоці морський дрон протаранив російський танкер

"Українська правда"Субота, 5 серпня 2023, 01:58
У Керченській протоці морський дрон протаранив російський танкер
Фото з Telegram-каналу The Moscow Times

Внаслідок атаки морських безпілотників ввечері 4 серпня у Керченській протоці пошкоджено російський танкер-хімовоз "SIG", на допомогу танкеру відправилися рятувальники з Новоросійська.

Джерело: російське видання "The Moscow Times" у Telegram, російське видання "ТАСС" у Telegram  

Деталі: The Moscow Times пише, що внаслідок атаки морськими безпілотниками в Керченській протоці міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини.

Видання також опублікувало аудіозапис Telegram-каналу "Осторожно, новости", на якому, як стверджується, зафіксовано переговори моряків російського танкера, який був пошкоджений українським безпілотником.

На записі екіпаж говорить, що судно перебуває на плаву, але самостійно переміщатися не може.

Зазначається, що російський танкер-хімовоз "SIG" доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що США у 2019 році внесли його до санкційних списків.

Згодом російське видання "ТАСС" з посиланням на Морський рятувальний підцентр Тамані РФ повідомило, що група рятувальників відправилася з міста Новоросійськ у район Керченської протоки де, як повідомила низка Telegram-каналів, сталася атака безпілотника на танкер.

Видання додало, що у Морському рятувально-координаційному центрі Новоросійська підтвердили інформацію про групу рятувальників, що відправилася в район протоки.

Пізніше "ТАСС" з посиланням на Морський рятувальний центр також повідомило, що російський танкер зазнав пошкоджень під час атаки з боку ЗСУ, екіпаж перебуває в безпеці.

"Два буксири прибули до місця НП із танкером у Керченській протоці, вирішується питання про буксирування судна", – додало видання.

Російський Telegram-канал "Baza" опублікував фотографії зсередини пошкодженого танкера.

За попередніми даними каналу, судно перебувало приблизно за 30 миль від берега, удар безпілотника припав на моторний відсік і насосне відділення.

"На танкері перебуває 11 осіб. У більшості з них садна від розбитого скла", – повідомив канал.

Теми: Росіябезпілотники
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