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У Керченській протоці морський дрон протаранив російський танкер

"Українська правда"Субота, 5 серпня 2023, 01:58
У Керченській протоці морський дрон протаранив російський танкер
Фото з Telegram-каналу The Moscow Times

Внаслідок атаки морських безпілотників ввечері 4 серпня у Керченській протоці пошкоджено російський танкер-хімовоз "SIG", на допомогу танкеру відправилися рятувальники з Новоросійська.

Джерело: російське видання "The Moscow Times" у Telegram, російське видання "ТАСС" у Telegram  

Деталі: The Moscow Times пише, що внаслідок атаки морськими безпілотниками в Керченській протоці міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини.

Видання також опублікувало аудіозапис Telegram-каналу "Осторожно, новости", на якому, як стверджується, зафіксовано переговори моряків російського танкера, який був пошкоджений українським безпілотником.

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На записі екіпаж говорить, що судно перебуває на плаву, але самостійно переміщатися не може.

Зазначається, що російський танкер-хімовоз "SIG" доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що США у 2019 році внесли його до санкційних списків.

Згодом російське видання "ТАСС" з посиланням на Морський рятувальний підцентр Тамані РФ повідомило, що група рятувальників відправилася з міста Новоросійськ у район Керченської протоки де, як повідомила низка Telegram-каналів, сталася атака безпілотника на танкер.

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Видання додало, що у Морському рятувально-координаційному центрі Новоросійська підтвердили інформацію про групу рятувальників, що відправилася в район протоки.

Пізніше "ТАСС" з посиланням на Морський рятувальний центр також повідомило, що російський танкер зазнав пошкоджень під час атаки з боку ЗСУ, екіпаж перебуває в безпеці.

"Два буксири прибули до місця НП із танкером у Керченській протоці, вирішується питання про буксирування судна", – додало видання.

Російський Telegram-канал "Baza" опублікував фотографії зсередини пошкодженого танкера.

За попередніми даними каналу, судно перебувало приблизно за 30 миль від берега, удар безпілотника припав на моторний відсік і насосне відділення.

"На танкері перебуває 11 осіб. У більшості з них садна від розбитого скла", – повідомив канал.

Теми: Росіябезпілотники
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