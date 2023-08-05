Через брак медиків на окуповану Херсонщину прибули "гастролери" з Петербурга – ЦНС

Загарбники намагаються подолати дефіцит медичного персоналу на окупованих територіях Херсонської області, завізши російських лікарів з Санкт-Петербурга.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Більшість місцевих лікарів відмовилися співпрацювати з ворогом й покинули регіон. Ворог завозить на тимчасово окуповані території своїх лікарів, зокрема на Херсонщину. Так, до Каховки прибули російські лікарі з однієї з лікарень Санкт-Петербурга.

Група цих гастролерів фактично заробляє кошти, оскільки отримує надбавку за роботу в зонах воєнних дій. Раніше ці лікарі працювали в окупованій Сирії".

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