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За минулу добу відбулося 36 бойових зіткнень з ворогом – зведення

"Українська правда"Субота, 5 серпня 2023, 06:45
За минулу добу відбулося 36 бойових зіткнень з ворогом – зведення
ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

Протягом 4 серпня між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося 36 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

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Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Волфиного та Костянтинівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Хрінівка, Блешня, та Янжулівка Чернігівської області; Козаче, Бояро-Лежачі, Кіндратівка Сумської області та Козача-Лопань, Мала Вовча, Амбарне та Бологівка на Харківщині.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Шийківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Путникове, Фиголівка, Подоли та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Григорівки та Серебрянки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують противника в районах Кліщіївки та Курдюмівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Маркового, Кліщіївки, Білої Гори та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Предтечине, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новобахмутівка, Новокалинове, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки, Старомихайлівки та Красногорівки. Ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Благодатного. Завдав авіаційних ударів біля Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка на Донеччині та Старомайорське і Левадне Запорізької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії біля Новопокровки. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова та Новоданилівки Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Ольгівське, Білогір’я, Мала Токмачка, Новодарівка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Одрадокам’янки та Дач. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Червоний Маяк, Антонівка, Дніпровське, Станіслав та Херсон Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 2 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Теми: ГенштабЗбройні силиРосія
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