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Литва передасть Україні пускові установки до NASAMS

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 5 серпня 2023, 09:16
Литва передасть Україні пускові установки до NASAMS
nasams, фото: оп

Литва повідомила про виділення Україні чергового пакета військової допомоги з пусковими установками до  комплексів NASAMS.

Джерело: заява литовського Міністерства оборони, "Європейська правда"

Деталі: До нового пакета увійдуть пускові установки до зенітно-ракетних комплексів NASAMS, антидронові системи та інше обладнання.

У відомстві нагадали, що за останні сім місяців Литва передала Україні гелікоптери Мі-8, зенітні гармати L-70 з боєприпасами, бронетранспортери M113, мільйони набоїв та боєприпаси до гранатометів.

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Крім того, Литва бере активну участь у навчаннях українських військових, надає медичне лікування та реабілітацію.

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Теми: Литвазброя
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