Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва передасть Україні пускові установки до NASAMS

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 5 серпня 2023, 09:16
Литва передасть Україні пускові установки до NASAMS
nasams, фото: оп

Литва повідомила про виділення Україні чергового пакета військової допомоги з пусковими установками до  комплексів NASAMS.

Джерело: заява литовського Міністерства оборони, "Європейська правда"

Деталі: До нового пакета увійдуть пускові установки до зенітно-ракетних комплексів NASAMS, антидронові системи та інше обладнання.

У відомстві нагадали, що за останні сім місяців Литва передала Україні гелікоптери Мі-8, зенітні гармати L-70 з боєприпасами, бронетранспортери M113, мільйони набоїв та боєприпаси до гранатометів.

Крім того, Литва бере активну участь у навчаннях українських військових, надає медичне лікування та реабілітацію.

Теми: Литвазброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Литва
Польща й Литва домовились, як реагувати на можливі провокації з Білорусі
Прем’єр Польщі терміново зустрівся з президентом Литви: говорили про "Вагнер" та інші провокації
Міністр оборони Литви: Не збираємося здригатися через "Вагнер" у Білорусі
Останні новини
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
Усі новини...
Реклама: