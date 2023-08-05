Литва передасть Україні пускові установки до NASAMS

Литва повідомила про виділення Україні чергового пакета військової допомоги з пусковими установками до комплексів NASAMS.

Джерело: заява литовського Міністерства оборони, "Європейська правда"

Деталі: До нового пакета увійдуть пускові установки до зенітно-ракетних комплексів NASAMS, антидронові системи та інше обладнання.

У відомстві нагадали, що за останні сім місяців Литва передала Україні гелікоптери Мі-8, зенітні гармати L-70 з боєприпасами, бронетранспортери M113, мільйони набоїв та боєприпаси до гранатометів.

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Крім того, Литва бере активну участь у навчаннях українських військових, надає медичне лікування та реабілітацію.