Україна робить дипломатичний крок, щоб послабити Росію – NYT

Цими вихідними на зустрічі в Саудівській Аравії Україна зробить нову спробу заручитися підтримкою десятків країн, що стане початком ширшої кампанії, спрямованої на ослаблення Росії в найближчі місяці, вважають аналітики The New York Times.

Джерело: The New York Times

Деталі: Україна та Саудівська Аравія запросили дипломатів з близько 40 країн на переговори в порт Джидда на Червоному морі. Серед них - Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка та деякі багаті на нафту країни Перської затоки, які намагалися підтримувати добрі відносини як з Україною, так і з Росією протягом війни.

Багато запрошених урядів відкидають саму концепцію вибору сторони, розглядаючи війну як "змагання між глобальними державами".

Видання вважає, що ця зустріч є відправною точкою того, що, як очікується, стане основним дипломатичним кроком України в найближчі місяці, спрямованим на те, щоб спробувати "підірвати" Росію.

Хоча українські та західні офіційні особи, пишуть аналітики, "намагаються зменшити очікування від переговорів на цих вихідних, підкреслюючи, що вони навряд чи наблизять закінчення війни і що багато запрошених країн навряд чи змінять свою позицію".

Для України ця зустріч також "відбувається у вирішальний момент".

ЗМІ пише, що у той час, як на фронті точаться запеклі бої, Зеленський сказав своїм дипломатам у середу, що ситуація "стане ще складнішою, оскільки в найближчі місяці, ймовірно, посилиться тиск з метою знайти шлях до миру шляхом переговорів".

У Джидді будуть присутні, зокрема, й нейтральні країни, такі як Індонезія, Індія, Мексика, Чилі і Південна Африка. Всі вони прагнуть побачити закінчення війни, зважаючи на "економічні труднощі, які вона спричинила".

Китай заявив, що візьме участь у зустрічі, що може свідчити про поглиблення його зв'язків з приймаючою країною.

Алісія Бачульська, науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин, яка вивчає зовнішню політику Китаю, зазначила, що участь Китаю не означає, що він змінює свою позицію щодо війни.

Для Саудівської Аравії, яка вже давно виступає посередником у регіональних конфліктах, зустріч у Джидді знаменна тим, що королівство бере активну участь у вирішенні кризи найвищого світового пріоритету.