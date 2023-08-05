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Окупанти скаржаться на безпілотник, який рухається біля Севастополя

Роман ПетренкоСубота, 5 серпня 2023, 13:02
Окупанти скаржаться на безпілотник, який рухається біля Севастополя
БУХТА СЕВАСТОПОЛЯ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: JALITA

Окупаційна "влада" анексованого Криму заявила, що в севастопольській морській зоні, у відкритому морі, флот виявив надводний безпілотник, який наразі продовжує рух.

Джерело: так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв

Деталі: За його словами, нібито вживають усіх необхідних заходів щодо його знищення.

У зв'язку з цим ухвалили рішення про "обмеження руху яликів із Балаклави на пляжі і назад".

Окупанти пишуть, нібито ситуація перебуває "під контролем флоту", а евакуювати людей із пляжів не будуть.

Теми: СевастопольКримокупаціябезпілотники
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