Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти скаржаться на безпілотник, який рухається біля Севастополя

Роман ПетренкоСубота, 5 серпня 2023, 13:02
Окупанти скаржаться на безпілотник, який рухається біля Севастополя
БУХТА СЕВАСТОПОЛЯ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: JALITA

Окупаційна "влада" анексованого Криму заявила, що в севастопольській морській зоні, у відкритому морі, флот виявив надводний безпілотник, який наразі продовжує рух.

Джерело: так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв

Деталі: За його словами, нібито вживають усіх необхідних заходів щодо його знищення.

У зв'язку з цим ухвалили рішення про "обмеження руху яликів із Балаклави на пляжі і назад".

Реклама:

Окупанти пишуть, нібито ситуація перебуває "під контролем флоту", а евакуювати людей із пляжів не будуть.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СевастопольКримокупаціябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоХарлан: "Росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться!"

відеоЗСУ, ймовірно, застосували в Урожайному аналоги касетних снарядів США – СNN

Корупція в "Укрспецекспорті": стосовно Саламатіна буде спецрозслідування

До кінця воєнного стану проїзд у транспорті Києва не дорожчатиме – КМДА

Німеччина передала Україні військову допомогу, зокрема 2 установки IRIS-T

відеоПоліцейські двічі переїхали бабусю на Одещині і втекли з місця ДТП

Усі новини...
Севастополь
У Севастополі прозвучали вибухи: окупанти кажуть про збитий безпілотник
У Севастополі зупинили рух морського пасажирського транспорту
У Севастополі диверсанти підірвали склад боєприпасів – ГУР
Останні новини
20:23
фотоКолишній поліцейський організував масштабний наркотрафік на Київщині - СБУ
20:23
оновленоВ Україні втретє за день оголошувалу тривогу через зліт МіГа
20:07
відеоПротимінні сітки на пляжах Одеси заплуталися та не діють – еколог
20:06
Залужний розповів Міллі про ситуацію на фронті, плани та потреби ЗСУ у снарядах
19:54
Держава платила сонячним станціям брата Шурми за електроенергію в окупації – ЗМІ
19:44
Росіяни безуспішно йдуть у наступ на 5 напрямках, атаки біля Урожайного захлинаються - Генштаб
19:43
фотоЗабагато впевненої краси: у Львові сперечаються про оголену жіночу скульптуру у Стрийському парку
19:20
фотоПоблизу Японії пройшли 11 військових кораблів Китаю та Росії
19:11
Військові Литви проведуть навчання на кордоні з Білоруссю
19:02
фотоХарлан: "Росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться!"
Усі новини...
Реклама: