Окупанти скаржаться на безпілотник, який рухається біля Севастополя

Окупаційна "влада" анексованого Криму заявила, що в севастопольській морській зоні, у відкритому морі, флот виявив надводний безпілотник, який наразі продовжує рух.

Джерело: так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв

Деталі: За його словами, нібито вживають усіх необхідних заходів щодо його знищення.

У зв'язку з цим ухвалили рішення про "обмеження руху яликів із Балаклави на пляжі і назад".

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Окупанти пишуть, нібито ситуація перебуває "під контролем флоту", а евакуювати людей із пляжів не будуть.