Зсув ґрунту в Грузії: серед загиблих є українка

Внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові у Грузії загинула українка, рятувальники шукають її дитину.

Джерело: пресслужба МЗС України, "Європейська правда"

Деталі: У суботу речник МЗС повідомив, що серед загиблих у Шові є громадянка України.

"Тривають пошуки її дитини, яка також знаходилася в місці трагедії. Українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла. Паралельно перевіряємо чи не було інших українців в селищі Шові", – розповів Олег Ніколенко.

Нагадаємо: На грузинському курорті в Шові у четвер стався зсув ґрунту, відтоді у зоні стихійного лиха безперервно тривають пошуково-рятувальні роботи.

На цей час відомо про 12 загиблих, шукають ще понад 20 людей.

У зв'язку з трагедією понеділок у Грузії оголосили днем трауру.