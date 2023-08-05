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Зсув ґрунту в Грузії: серед загиблих є українка

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 5 серпня 2023, 14:27
Зсув ґрунту в Грузії: серед загиблих є українка
ФОТО: MTAVARI.TV

Внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові у Грузії загинула українка, рятувальники шукають її дитину. 

Джерело: пресслужба МЗС України, "Європейська правда"

Деталі: У суботу речник МЗС повідомив, що серед загиблих у Шові є громадянка України.

"Тривають пошуки її дитини, яка також знаходилася в місці трагедії. Українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла. Паралельно перевіряємо чи не було інших українців в селищі Шові", – розповів Олег Ніколенко.

Нагадаємо: На грузинському курорті в Шові у четвер стався зсув ґрунту, відтоді у зоні стихійного лиха безперервно тривають пошуково-рятувальні роботи.

На цей час відомо про 12 загиблих, шукають ще понад 20 людей. 

У зв'язку з трагедією понеділок у Грузії оголосили днем трауру. 

Теми: Грузія
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