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Росіяни вигадали фейк про продаж органів "чистокровних українців" – ЦПД

Катерина ТищенкоСубота, 5 серпня 2023, 16:24
Росіяни вигадали фейк про продаж органів чистокровних українців – ЦПД
фейкове оголошення росіян, фото ЦПД

Центр протидії дезінформації при РНБО заявляє, що росіяни розповсюджують фейкове оголошення про нібито продаж органів "чистокровних українців" на чорному ринку для європейців.

Джерело: Центр протидії дезінформації

Дослівно: "Ворог розповсюджує фейкове оголошення про продаж органів "чистокровних українців" на чорному ринку для європейців.

Як зазначається в оголошенні, ціна стартує від 5 тисяч євро, а на певні органи за запитом можлива знижка 50%.

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Насправді це черговий фейк росіян у рамках кампанії інформаційного впливу "Чорна трансплантологія". Центр проаналізував подібні інформаційні ресурси та дійшов висновку, що вони були створені з метою провокацій та дискредитації України".

Деталі: ЦПД нагадує, що росіяни вже використовували фейкові оголошення, зокрема про продаж західної зброї на українських маркетплейсах.

Теми: Росіяінформаційна війнаРНБО
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