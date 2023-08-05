Росіяни атакували Україну "Кинджалами"
Субота, 5 серпня 2023, 19:02
У суботу ввечері російські війська запустили по Україні аеробалістичні ракети "Кинджал" з району Тамбова, а також ракети з Білорусі.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Увага – пуск Кинжалів з району Тамбова, РФ!"
Деталі: Згодом у ПС повідомили про повторний пуск "Кинджалів".
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Зокрема, ракета летить в напрямку Житомира.
У Повітряних силах уточнили, що ракети летять в напрямку Старокостянтинова.
Згодом стало відомо про "Кинджал" на Полтавщині, а також в напрямку Вінничини.
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О 19:14 Повітряні сили повідомили про запуск ракет із Білорусі.
"Ще Кинджали! Вінницька, Хмельницька, Житомирська!", - додали у ПС.
19:18: Швидкісна ракета рухається на Київщину.
Оновлено: Близько 19:40 повітряну тривогу в більшості регіонів України скасували.