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Росіяни атакували Україну "Кинджалами"

Катерина ТищенкоСубота, 5 серпня 2023, 19:02
Росіяни атакували Україну Кинджалами
ДЕМОНСТРАЦІЯ МІГ-31К ІЗ МАКЕТОМ ГІПЕРЗВУКОВОЇ РАКЕТИ «КИНЖАЛ» НА ПАРАДІ. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

У суботу ввечері російські війська запустили по Україні аеробалістичні ракети "Кинджал" з району Тамбова, а також ракети з Білорусі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Увага – пуск Кинжалів з району Тамбова, РФ!"

Деталі: Згодом у ПС повідомили про повторний пуск "Кинджалів".

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Зокрема, ракета летить в напрямку Житомира.

У Повітряних силах уточнили, що ракети летять в напрямку Старокостянтинова.

Згодом стало відомо про "Кинджал" на Полтавщині, а також в напрямку Вінничини.

ВІДЕО ДНЯ

О 19:14 Повітряні сили повідомили про запуск ракет із Білорусі.

"Ще Кинджали! Вінницька, Хмельницька, Житомирська!", - додали у ПС.

19:18: Швидкісна ракета рухається на Київщину.

Оновлено: Близько 19:40 повітряну тривогу в більшості регіонів України скасували. 

Теми: повітряна тривогаракетний ударРосіяБілорусь
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