Президент обіцяє продовжити очищення влади: згадав військкомів і депутатів

Президент Володимир Зеленський обіцяє наступного тижня продовження роботи з очищення державних інституцій.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягнути з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями, послаблювали Україну.

Старих форматів у нашій державі більше не буде – тих форматів, коли одні захищали державу й людей, а інші намагалися поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді.

Хоч би ким людина була – чи то "воєнкомом", чи то депутатом, чи то посадовцем – кожен повинен працювати лише заради держави. Так і буде".