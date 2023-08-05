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Президент обіцяє продовжити очищення влади: згадав військкомів і депутатів

Катерина ТищенкоСубота, 5 серпня 2023, 21:42
Президент обіцяє продовжити очищення влади: згадав військкомів і депутатів
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський обіцяє наступного тижня продовження роботи з очищення державних інституцій.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягнути з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями, послаблювали Україну.

Старих форматів у нашій державі більше не буде – тих форматів, коли одні захищали державу й людей, а інші намагалися поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді.

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Хоч би ким людина була – чи то "воєнкомом", чи то депутатом, чи то посадовцем – кожен повинен працювати лише заради держави. Так і буде".

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Теми: Зеленськийвійськовий облікВерховна Рада
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