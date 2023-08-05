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Зеленський про зустріч у Джидді: Представлені 42 країни, йдуть двосторонні перемовини

Катерина ТищенкоСубота, 5 серпня 2023, 21:56
Зеленський про зустріч у Джидді: Представлені 42 країни, йдуть двосторонні перемовини
Володимир Зеленський, фото ОП

На зустрічі радників лідерів держав щодо Формули миру в Джидді (Саудівська Аравія) представлені 42 країни, там також проходять двосторонні зустрічі.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Сьогодні черговий активний день для наших міжнародних зусиль. Наша команда працює в Джидді, у Саудівській Аравії, на зустрічі радників лідерів держав щодо Формули миру.

Загалом там представлені 42 країни. Різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ. Але всіх єднає пріоритет міжнародного права…

Дуже важливо, що там, на полях зустрічі в Джидді, відбуваються й двосторонні перемовини з партнерами".

Деталі: Зеленський подякував українській делегації за роботу в Джидді.

"Консолідація світу – це одне з найголовніших завдань. Що більшою буде консолідація світу заради відновлення справедливого миру, то швидше буде покладено край бомбам, ракетам, якими Москва хоче підмінити норми міжнародного права", – підкреслив він.

Зеленський також подякував Німеччині та Литві за нові пакети оборонної та безпекової підтримки для України цього тижня.

"Очікуємо й нових рішень наступного тижня – нових пакетів", – сказав він.

Що передувало: У суботу в Саудівській Аравії почалася зустріч щодо майбутнього саміту "формули миру", яку запропонував Київ.

Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква раніше розповів, що на зустрічі, яка триватиме два дні, країни розподілять між собою відповідальність щодо окремих пунктів української "формули миру". 

Теми: ЗеленськийСаудівська Аравіяміжнародна спільнотаформула миру
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