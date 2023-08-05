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Над Україною летять кілька груп "Шахедів"

Катерина ТищенкоСубота, 5 серпня 2023, 22:58
Над Україною летять кілька груп Шахедів
безпілотник Shahed, фото Getty Images

Над Миколаївщиною зафіксовано рух кількох груп ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Дослівно ПС: "Кілька груп ударних БпЛА знаходяться над Миколаївщиною, рухаються у північно-західному напрямку!".

Деталі: Перед цим Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА на Миколаївщині та Херсонщині. У цих регіонах, а також на Донеччині оголошено повітряну тривогу.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про 9 безпілотників над областю.

Пізніше Повітряні сили повідомили, що зафіксовано пуск третьої групи ударних БпЛА "Shahed".

Зокрема, безпілотник помітили між Кропивницьким і Кременчуком.

Також група "Шахедів" наближається до Кіровоградської області.

Пізніше загроза "Шахедів" поширилася на Черкаську та Вінницьку області.

Теми: Миколаївська областьбезпілотникивійнаПовітряні сили ЗСУ
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