Росіяни атакували центр переливання крові на Харківщині, є загиблі й поранені – Зеленський
Субота, 5 серпня 2023, 23:04
Росіяни завдали удару керованою авіабомбою по центру переливання крові в Куп’янській громаді на Харківщині, є загиблі та поранені.
Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram
Дослівно: "Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття!
Наші рятувальники ліквідовують пожежу.
Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя".
Деталі: Зеленський опублікував фото пожежі.