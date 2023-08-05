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Росіяни атакували центр переливання крові на Харківщині, є загиблі й поранені – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 5 серпня 2023, 23:04
Росіяни атакували центр переливання крові на Харківщині, є загиблі й поранені – Зеленський
наслідки удару по центру переливання крові на Харківщині 5 серпня, фото: Володимир Зеленський у Telegram

Росіяни завдали удару керованою авіабомбою по центру переливання крові в Куп’янській громаді на Харківщині, є загиблі та поранені.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram

Дослівно: "Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття!

Наші рятувальники ліквідовують пожежу.

Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя".

Деталі: Зеленський опублікував фото пожежі.

Теми: Харківська областьвійнаЗеленський
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