Син нардепки від "Слуги народу" виїхав з України й не повернувся – ЗМІ

22-річний син народної депутатки від "Слуги народу" Олени Копанчук Дмитро Копанчук, який є депутатом міськради у Рудках на Львівщині, виїхав з України під приводом супроводу батька з інвалідністю й не повернувся.

Джерело: NGL.media

Деталі: За результатами місцевих виборів 2020 року Дмитро Копанчук став депутатом міськради від "Слуги народу" маленькому містечку Рудки на Львівщині.

Минулого року, попри діючу заборону виїзду з країни для чоловіків призовного віку, Копанчук тричі побував за кордоном, і принаймні двічі (24-25 липня і 1-18 серпня ) виїжджав як водій водій-волонтер через систему "Шлях".

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Як повідомили у відповідь на запит NGL.media в "Укртрансбезпеці", Копанчука вносила до системи "Шлях" Хмельницька обласна військова адміністрація. Його мати Олена Копанчук обрана депутататом Верховної Ради від мажоритарного округу №189 на Хмельниччині.

Цього року Копанчук уже не користувався "Шляхом".

За даними NGL.media, близько полудня 1 січня він перетнув у Смільниці українсько-польський кордон на новенькій Toyota Land Cruiser Prado 150, що належить компанії "Гідросвіт", де він є співвласником. Офіційною підставою для виїзду став супровід його батька, 46-річного Володимира Копанчука з другою групою інвалідності, доцента кафедри кримінального права Хмельницького університету управління та права.

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7 лютого Володимир Копанчук тим же автомобілем повернувся до України разом з Володимиром Федорчуком, екс-депутатом Хмельницької облради і колишнім бізнес-партнером Олени Копанчук. Федорчук особисто підтвердив NGL.media, що повернувся в Україну разом з Копанчуком-старшим.

Проте сам Дмитро Копанчук так і не повернувся, що прямо суперечить законодавчій вимозі повернутися в країну не пізніше, ніж супроводжувана особа з інвалідністю.

Його мати, народна депутатка Олена Копанчук, відмовилась говорити з NGL.media. Батько, Володимир Копанчук, сказав журналістам: "А чого я вам маю підказувати, як зв’язатись із моїм сином. Він дорослий хлопець, чого ви до мене телефонуєте?".

Як пише видання, вже більше семи місяців Дмитро Копанчук не з’являється у Рудківській міськраді, де є депутатом від партії "Слуга народу". Там лише знають, що він за кордоном.

Секретар міськради Світлана Винницька уточнила, що востаннє депутата бачили в стінах міськради 15 грудня минулого року.

Загалом з осені 2020 року депутати Рудківської міськради збирались 24 рази, проте Копанчук був на засіданнях лише 10 разів.