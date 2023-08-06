Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Наслідки удару ворога по Хмельниччині: пошкоджено житлові будинки і автовокзал

"Українська правда"Неділя, 6 серпня 2023, 00:24
Наслідки удару ворога по Хмельниччині: пошкоджено житлові будинки і автовокзал
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Внаслідок ракетного удару росіян 5 серпня в одній з громад Хмельницької області зазнали руйнувань декілька житлових будинків, заклад культури, автовокзал і комерційне приміщення, постраждалих немає.

Джерело: Хмельницька обласна військова адміністрація у Telegram 

Дослівно: "Сьогодні ввечері, під час повітряної тривоги, Хмельниччина знову була атакована ворогом. Пролунала серія вибухів в одній з громад області.

Дякуємо нашим силам ППО за якісну роботу.

Реклама:

Разом з тим, вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні".

Деталі: В ОВА також повідомили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо: Ввечері 5 серпня на Хмельниччині та Житомирщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За даними Повітряних сил, росіяни здійснили атаку ракетами "Кинджал".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Хмельниччинаракетний ударРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоБПЛА знову атакував Москву: пошкоджено "Експоцентр"

США схвалили передачу Україні F-16 з Данії і Нідерландів – ЗМІ

Суд визнав винним Герасимова у недекларуванні будинку в Іспанії, але не покарав

фотоКолишній поліцейський організував масштабний наркотрафік на Київщині - СБУ

Росіяни безуспішно йдуть у наступ на 5 напрямках, атаки біля Урожайного захлинаються – Генштаб

фотоПоблизу Японії пройшли 11 військових кораблів Китаю та Росії

Усі новини...
Хмельниччина
У Старокостянтинові на Хмельниччині після атаки РФ пошкоджено будинки, вибито вікна
Росіяни били по "Мотор Січі" й по Хмельниччині – Зеленський
На Хмельниччині та Житомирщині чули вибухи – ЗМІ
Останні новини
07:35
Байден готовий зустрітися з главою КНДР без жодних попередніх умов
06:53
За минулу добу відбулось 33 бойових зіткнення з ворогом – Генштаб
06:16
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
05:43
Повітряники попередили про ракетну небезпеку для двох областей
05:20
Міноборони РФ підтвердило атаку безпілотника на Москву
04:40
фото, відеоБПЛА знову атакував Москву: пошкоджено "Експоцентр"
03:49
Перемога настане, коли РФ повністю забереться з України – Держдеп США
03:21
Окупанти за добу 23 рази обстріляли Сумщину: є руйнування
02:47
Російська влада заявила про збиття безпілотника над Бєлгородською областю
02:07
Посольство РФ проілюструвало "спільні цінності" з Україною фотографією антивоєнного маршу
Усі новини...
Реклама: