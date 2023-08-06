Наслідки удару ворога по Хмельниччині: пошкоджено житлові будинки і автовокзал

Внаслідок ракетного удару росіян 5 серпня в одній з громад Хмельницької області зазнали руйнувань декілька житлових будинків, заклад культури, автовокзал і комерційне приміщення, постраждалих немає.

Джерело: Хмельницька обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "Сьогодні ввечері, під час повітряної тривоги, Хмельниччина знову була атакована ворогом. Пролунала серія вибухів в одній з громад області.

Дякуємо нашим силам ППО за якісну роботу.

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Разом з тим, вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні".

Деталі: В ОВА також повідомили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо: Ввечері 5 серпня на Хмельниччині та Житомирщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За даними Повітряних сил, росіяни здійснили атаку ракетами "Кинджал".