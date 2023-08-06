Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Наслідки удару ворога по Хмельниччині: пошкоджено житлові будинки і автовокзал

"Українська правда"Неділя, 6 серпня 2023, 00:24
Наслідки удару ворога по Хмельниччині: пошкоджено житлові будинки і автовокзал
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Внаслідок ракетного удару росіян 5 серпня в одній з громад Хмельницької області зазнали руйнувань декілька житлових будинків, заклад культури, автовокзал і комерційне приміщення, постраждалих немає.

Джерело: Хмельницька обласна військова адміністрація у Telegram 

Дослівно: "Сьогодні ввечері, під час повітряної тривоги, Хмельниччина знову була атакована ворогом. Пролунала серія вибухів в одній з громад області.

Дякуємо нашим силам ППО за якісну роботу.

Разом з тим, вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні".

Деталі: В ОВА також повідомили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо: Ввечері 5 серпня на Хмельниччині та Житомирщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За даними Повітряних сил, росіяни здійснили атаку ракетами "Кинджал".

Теми: Хмельниччинаракетний ударРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Хмельниччина
У Старокостянтинові на Хмельниччині після атаки РФ пошкоджено будинки, вибито вікна
Росіяни били по "Мотор Січі" й по Хмельниччині – Зеленський
На Хмельниччині та Житомирщині чули вибухи – ЗМІ
Останні новини
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
Усі новини...
Реклама: