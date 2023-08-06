Росіяни за добу 15 разів обстріляли Сумщину: загинув чоловік
Протягом 5 серпня російські окупанти здійснили 15 ворожих обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 119 вибухів, обстріляно 13 населених пунктів у 7 громадах. Загинув місцевий мешканець, є руйнування.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: У Краснопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл (16 вибухів).
По Білопільській громаді ворог бив з артилерії (13 вибухів) та гранатомету (19 вибухів).
У Юнаківській громаді зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).
В Есманській громаді також зафіксовано мінометний обстріл (30 вибухів).
По Середино-Будській громаді ворог бив з міномету (2 вибухи).
По Шалигінській громаді росіяни били з артилерії (11 вибухів).
У Новослобідській громаді зафіксовані артилерійський обстріл (11 вибухів) та обстріл з гранатомету (14 вибухів).
В ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу загинув місцевий житель, пошкоджено приватний житловий будинок, літню кухню.