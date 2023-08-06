Награбоване зерно окупанти вивозять через Крим і Маріуполь – ЦНС

Російські окупанти вивозять через Маріуполь і порти Криму зерно, награбоване на захоплених територіях Херсонської і Запорізької областей.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти використовують портову інфраструктуру Криму для вивезення награбованого зерна з тимчасово окупованих територій Херсонщини і Запоріжжя. Ймовірно, награбоване українське зерно відправляється на африканські ринки.

Також росіяни використовують Маріуполь. Там курсують фури з зерном, які прямують у напрямку Новоазовська і Ростова-на-Дону".

Реклама:

Деталі: У ЦНС також розповіли, що загарбники скуповують зерно за безцінь.

"Усі фермери захоплених регіонів мають здавати зерно пшениці ворогу за фіксованою ціною, яка в рази нижча за ринкову", – повідомили у Спротиві.