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Награбоване зерно окупанти вивозять через Крим і Маріуполь – ЦНС

"Українська правда"Неділя, 6 серпня 2023, 03:11
Награбоване зерно окупанти вивозять через Крим і Маріуполь – ЦНС
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ELEVATORIST.COM

Російські окупанти вивозять через Маріуполь і порти Криму зерно, награбоване на захоплених територіях Херсонської і Запорізької областей.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти використовують портову інфраструктуру Криму для вивезення награбованого зерна з тимчасово окупованих територій Херсонщини і Запоріжжя. Ймовірно, награбоване українське зерно відправляється на африканські ринки. 

Також росіяни використовують Маріуполь. Там курсують фури з зерном, які прямують у напрямку Новоазовська і Ростова-на-Дону".

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Деталі: У ЦНС також розповіли, що загарбники скуповують зерно за безцінь.

"Усі фермери захоплених регіонів мають здавати зерно пшениці ворогу за фіксованою ціною, яка в рази нижча за ринкову", – повідомили у Спротиві. 

Теми: зерноКримМаріупольокупація
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