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Повітряні сили з початку війни знищили понад 3,5 тисячі повітряних цілей ворога – Олещук

"Українська правда"Неділя, 6 серпня 2023, 06:31
Повітряні сили з початку війни знищили понад 3,5 тисячі повітряних цілей ворога – Олещук
МИКОЛА ОЛЕЩУК. ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Повітряні сили ЗСУ знищили понад 3,5 тисячі ворожих повітряних цілей, зокрема 350 літаків і вертольотів та понад 2 тисячі безпілотників.

Джерело: привітання командувача Повітряних сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука з днем ПС ЗСУ

Пряма мова: "Повітряні сили знищили понад 3,5 тисячі повітряних цілей ворога – 350 літаків та вертольотів, 1 200 крилатих та 24 балістичні ракети, понад 2 тисячі безпілотників і 13 "неімєющіх аналогов" "Кинджалів".

Деталі: Олещук також повідомив, що за 1,5 роки війни понад 3 200 військовослужбовців Повітряних сил відзначені державними нагородами, а 40 із них отримали звання Героя України.

За його словами, попри перевагу росіян у повітрі на окупованих територіях, українські льотчики змогли здійснити понад 14 тисяч бойових вильотів.

Довідково. День Повітряних сил ЗСУ відзначається щороку у першу неділю серпня. Свято встановлено згідно з указом президента України "Про День Повітряних Сил Збройних Сил України" від 27 червня 2007 року. 

Теми: Повітряні сили ЗСУвійнаРосія
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