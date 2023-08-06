Харків під обстрілом окупантів

Влада та ЗМІ повідомили про обстріл Харкова вранці 6 серпня.

Джерело: мер міста Ігор Терехов, Харківська ОВА, "Суспільне"

Деталі: У неділю вранці повідомляють про вибухи у Харкові.

Очільник Харківщини Олег Синєгубов попросив жителів області перебувати в укриттях.

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В області триває повітряна тривога.

Пряма мова Терехова: "Харків під обстрілом російських окупантів.

Закликаю всіх бути обережними".

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Оновлено: Пізніше Синєгубов повідомив, що Харків ймовірно обстріляли з С-300.

Пряма мова Синєгубова: "Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Попередньо - ЗРК С-300.

Профільні служби виїхали на обстеження наслідків обстрілу у Холодногірському районі.

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила".