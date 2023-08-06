Харків під обстрілом окупантів
Неділя, 6 серпня 2023, 09:06
Влада та ЗМІ повідомили про обстріл Харкова вранці 6 серпня.
Джерело: мер міста Ігор Терехов, Харківська ОВА, "Суспільне"
Деталі: У неділю вранці повідомляють про вибухи у Харкові.
Очільник Харківщини Олег Синєгубов попросив жителів області перебувати в укриттях.
В області триває повітряна тривога.
Пряма мова Терехова: "Харків під обстрілом російських окупантів.
Закликаю всіх бути обережними".
Оновлено: Пізніше Синєгубов повідомив, що Харків ймовірно обстріляли з С-300.
Пряма мова Синєгубова: "Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Попередньо - ЗРК С-300.
Профільні служби виїхали на обстеження наслідків обстрілу у Холодногірському районі.
На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила".