Дванадцять областей за добу атаковані російськими ракетами, БПЛА та артилерією

Російські окупанти за добу 5 серпня обстріляли 12 українських областей, серед цивільного населення є загиблі.

Джерело: зведення ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина: сьогодні область була атакована ворогом; вибухи в Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах. Більшість ракет були збиті силами ППО. У Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено декілька приватних житлових будинків, комунальний заклад культури, приміщення автовокзалу. Також внаслідок ворожої атаки — пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. Займання складу ліквідували. Внаслідок вибуху травми отримав працівник об’єкта. На території Хмельницької громади працювало ППО.

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Рівненщина: під час нічної повітряної тривоги були зафіксовані вибухи на Рівненщині у Дубенському районі. Наслідки уточнюються.

Черкаська: уночі силами ППО збито крилату ракету над областю. Повідомлень щодо поранень, пошкоджень майна або пожеж не надходило. Дані уточнюються.

Чернігівщина: за добу — 6 обстрілів (55 вибухів). Ворог використовував міномети, артилерію, гранатомети; ударив по Сновській громаді Корюківського району, по Новгород-Сіверській громаді. Без жертв та руйнувань.

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Сумщина: вночі та вранці ворогом здійснено 6 обстрілів. Зафіксовано 19 вибухів. Обстріляно 6 населених пунктів у Білопільській, Хотінській, Юнаківській та Середино-Будській громадах; ворог гатив з мінометів, артилерії, гранатометів та кулеметів. Попередньо — без людських втрат та руйнування цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня — 15 ворожих обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 119 вибухів.

Обстріляно 13 населених пунктів у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Середино-Будській, Шалигинській, Есманській, Новослобідській. Новослобідська громада: артилерійський обстріл (11 вибухів), гранатомет (14 вибухів). Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Дніпропетровщина: Учора ворожі снаряди знову падали на Нікопольщину. Агресор накрив її артилерійським вогнем. Протягом ночі ворог тричі вгатив по району. Випустив з важкої артилерії десяток снарядів. Вони полетіли на Нікополь і Марганецьку громаду. Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки обстрілів зʼясовуються.

Запорізька: ворог активізував обстріли вільної території області: пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, комунальні об'єкти. 95 ударів по 21 населеному пункту здійснили російські війська за минулу добу: 6 обстрілів з РСЗВ по Темирівці, Новодарівці, 5 ракетних атак по Запоріжжю та Комишувасі, авіаційний удар по Оріхову, атаки з БПЛА по Затишшю та Новодарівці. Крім того, 81 артилерійський удар прийшовся по території Гуляйполя, Залізничного, Червоного, Левадного, Новоандріївки, Малинівки, Успенівки, Білогір′я, Кам′янського, Степового, П′ятихаток, Павлівки, Плавнів.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Вночі вчергове атакували околиці Запоріжжя: вибуховою хвилею пошкоджено складські приміщення об'єкта інфраструктури, сталося загоряння сухої трави навколо. У Комишувасі мішенню стало комунальне підприємство, пошкоджено житлові будинки поруч.

Харківщина: на Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Одноробівка Богодухівського району, Стрілеча Харківського району, Гатище Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Караїчне, Бударки і Землянки Чугуївського району. На Куп’янському напрямку наші воїни відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки. Ворог завдав авіаційних ударів біля Кислівки та Крохмального. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та Берестове.

Внаслідок артилерійського обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджені приватні будинки. В результаті ворожого обстрілу с. Подоли Куп'янського району сталася лісова пожежа.

Також ворог з артилерії обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району; пошкоджено будівлі Вовчанського м’ясокомбінату. Внаслідок обстрілів з мінометів с. Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду.

Пошкоджено будівлі підприємства, приміщення перепелиної ферми, склади, трактор, зерноперекидач, зерноочищувальна машина. Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено будинки та господарчі споруди, будівлі фермерського господарства. Зазнав осколкового поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 55 років. Внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено 2 приватні домоволодіння, сталися пожежі. Внаслідок удару КАБ с. Кругляківка Куп'янського району сталася пожежа в нежитловій будівлі, 2 чоловіків загинули, 4 поранених. Піротехніки ДСНС за добу обстежили 4,7 га території та знешкодили 66 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина: ворог масовано атакував наші позиції поблизу Білогорівки. Також авіаційних ударів окупанти завдали по Невському та Діброві. Артилерія ворогом застосовувалася в районі Кузьминого. Вчора після опівночі ворог бив по Невському. Загарбники зруйнували один житловий будинок та пошкодили ферму по сусідству; спалахнула пожежа, загинула худоба. За добу противник здійснив 147 обстрілів (613 снарядів).

Донеччина: за добу рашисти здійснили 10 обстрілів 6 населених пунктів: Часів Яр, Авдіївка, смт Курахівка, смт Біленьке, с.Іллінівка, с.Благодатне. Одну людину поранено. Пошкоджено 6 об’єктів: 2 житлових будинки, 3 службових автомобілі, причіп.

Миколаївщина: цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено дві крилаті ракети "Калібр" та два ударні безпілотники типу "Shahed-136". Вчора ворог завдав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 46 обстрілів (188 снарядів), з них по м. Херсон — 8 обстрілів (24 снаряди). Ворогом влучено в райони 15 населених пунктів області, територію гаражного кооперативу (м.Херсон). На Херсонщині через російську вибухівку постраждав ще один аграрій. У полі між Великою Олександрівкою та Борозенським 36-річний тракторист наїхав на міну, залишену російською армією. Внаслідок детонації чоловік отримав поранення. Каретою "швидкої" у стані середньої тяжкості його шпиталізували до медзакладу. Всього за добу через російську агресію четверо людей дістали поранення.