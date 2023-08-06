Росія на війні втратила вже половину своїх десантників – розвідка Британії

Росія втратила щонайменше половину своїх повітряно-десантних військ під час загарбницької війни проти Україн, що відповідає цифрі у 15 тисяч.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії, "Європейська правда"

Деталі: За даними розвідки, щорічне святкування Дня повітряно-десантних військ (ПДВ) РФ 2 серпня 2023 року "затьмарило несанкціоноване оприлюднення масштабів втрат, яких зазнали елітні війська в Україні".

Йдеться про звернення головнокомандувача десантних військ Росії генерал-полковника Михайла Теплінського, де той повідомив, що 8,5 тисяч десантників отримали поранення та все ж повернулися в стрій або не залишили фронт.

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"Відео швидко видалили з офіційних каналів Міноборони Росії. Він не прокоментував, скільки військовослужбовців було вбито або отримали надто серйозні поранення, щоб повернутися до виконання службових обов'язків", – йдеться в повідомленні розвідки.

Однак, зазначають у відомстві, "екстраполюючи цифри Теплінського, можна зробити висновок, що щонайменше 50 відсотків з 30 тисяч десантників, які були в Україні у 2022 році, були вбиті або поранені".