Московський "Внуково" закрили – у Москві заявляють про БПЛА

Удень 6 серпня російський аеропорт "Внуково" закрили на зліт і посадку, імовірно, у небі є "небезпечні цілі".

Джерело: ТАСС, Mash, мер Москви Сергій Собянін

Деталі: У Внуково тимчасово обмежили приліт та зліт літаків.

За даними Mash, у повітряній гавані ввели план "Килим".

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Його вводять, коли в небі засікають "небезпечні або невідомі об'єкти".

Тим часом Собянін заявив, нібито у цей час "була спроба прориву на Москву безпілотника".

Його нібито збили.