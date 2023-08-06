У Саудівській Аравії більшість із 40 країн вже визначилися, як працюватимуть заради миру – ОП

Керівника Офісу президента та очільник української делегації Андрій Єрмак розповів про підсумки зустрічі у Саудівській Аравії щодо реалізації української "формули миру" та зазначив, що більшість держав-учасниць визначилися, як зроблять свій внесок.

Джерело: заява Єрмака, "Європейська правда"

Деталі: Єрмак уточнив список близько 40 країн-учасниць, який досі не був відомий повністю:

з Європи – Болгарія, Британія, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, ЄС як союз;

з Близького Сходу та Азії – Саудівська Аравія, Австралія, Бахрейн, Індія, Йорданія, Катар, Кувейт, Союз Коморських Островів, Китай, Корея, Туреччина, Японія;

з Африки – Єгипет, ПАР;

Північна Америка – Канада і США;

з Південної Америки – Аргентина, Бразилія, Чилі, а також ООН як організація. Раніше ЗМІ називали серед учасників Мексику, проте в опублікованому списку її немає.

Країни були представлені на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів МЗС, особисто або в онлайн-форматі.

Єрмак зазначив, що країн-учасниць на зустрічі у Джидді було майже втричі більше, ніж на консультаціях у Копенгагені, та називає розмову "надзвичайно чесною і відкритою".

"Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих принципах побудована Формула миру…

Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава – учасниця консультацій, має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів Формули", – розповів Єрмак.

За його словами, сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях.

У межах консультацій у Джидді українська делегація провела також низку двосторонніх зустрічей, які триватимуть і в неділю: на них обговорюють деталі реалізації мирних ініціатив.