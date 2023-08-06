Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Саудівській Аравії більшість із 40 країн вже визначилися, як працюватимуть заради миру – ОП

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 6 серпня 2023, 14:43
У Саудівській Аравії більшість із 40 країн вже визначилися, як працюватимуть заради миру – ОП
фото: getty

Керівника Офісу президента та очільник української делегації Андрій Єрмак розповів про підсумки зустрічі у Саудівській Аравії щодо реалізації української "формули миру" та зазначив, що більшість держав-учасниць визначилися, як зроблять свій внесок.

Джерело: заява Єрмака, "Європейська правда"

Деталі: Єрмак уточнив список близько 40 країн-учасниць, який досі не був відомий повністю: 

з Європи – Болгарія, Британія, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, ЄС як союз;

з Близького Сходу та Азії – Саудівська Аравія, Австралія, Бахрейн, Індія, Йорданія, Катар, Кувейт, Союз Коморських Островів, Китай, Корея, Туреччина, Японія;

з Африки – Єгипет, ПАР;

Північна Америка – Канада і США;

з Південної Америки – Аргентина, Бразилія, Чилі, а також ООН як організація. Раніше ЗМІ називали серед учасників Мексику, проте в опублікованому списку її немає. 

Країни були представлені на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів МЗС, особисто або в онлайн-форматі.  

Єрмак зазначив, що країн-учасниць на зустрічі у Джидді було майже втричі більше, ніж на консультаціях у Копенгагені, та називає розмову "надзвичайно чесною і відкритою". 

"Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих принципах побудована Формула миру…

Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава – учасниця консультацій, має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів Формули", – розповів Єрмак.

За його словами, сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях.

У межах консультацій у Джидді українська делегація провела також низку двосторонніх зустрічей, які триватимуть і в неділю: на них обговорюють деталі реалізації мирних ініціатив.

Теми: Офіс президентавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
У Хмельницькій ОВА розповіли про наслідки трьох ракетних обстрілів за добу
Московський "Внуково" закрили - у Москві заявляють про БПЛА
На фронті загинув білоруський доброволець
Окупанти повідомляють про прильоти по Чонгарському мосту
Останні новини
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
Усі новини...
Реклама: