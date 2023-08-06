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Окупанти заявили про атаку України на міст біля Генічеська

Катерина ТищенкоНеділя, 6 серпня 2023, 16:11
Окупанти заявили про атаку України на міст біля Генічеська
наслідки удару по мосту біля Генічеська, скріншот відео ТАСС

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ обстріляли міст через протоку Тонку, що з'єднує окупований Генічеськ із Арабатською стрілкою.

Джерело: Сальдо в Telegram, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

наслідки удару по мосту біля Генічеська
наслідки удару по мосту біля Генічеська
фото з Telegram Петра Андрющенка

Деталі: За словами колаборанта, Сили оборони України випустили по мосту 12 ракет, з яких 9 збила ППО окупантів.

Нібито був поранений один мирний житель, який проїжджав по мосту в момент прильоту.

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"Також перебито газопровід зі Стрілківського родовища в Генічеськ, що проходив поруч із мостом. Понад 20 тисяч жителів міста залишилися без газопостачання", - зазначив Сальдо.

 

Він запевняє, що важливого військового значення цей міст не має, а пошкодження, за попередніми даними, невеликі.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також повідомив про "кару небесну" в районі одного з мостів біля Генічеська. За його словами, "газопровід трохи втомивсь", при цьому цивільне населення не зачепило, а окупантів було поранено.

Що передувало: Раніше в неділю окупанти заявили про атаку ЗСУ на Чонгарський міст, що з'єднує окупований Крим із Херсонською областю.

Теми: окупаціявійнаХерсонська областьдороги
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