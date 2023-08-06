Окупанти заявили про атаку України на міст біля Генічеська

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ обстріляли міст через протоку Тонку, що з'єднує окупований Генічеськ із Арабатською стрілкою.

Джерело: Сальдо в Telegram, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

наслідки удару по мосту біля Генічеська фото з Telegram Петра Андрющенка

Деталі: За словами колаборанта, Сили оборони України випустили по мосту 12 ракет, з яких 9 збила ППО окупантів.

Нібито був поранений один мирний житель, який проїжджав по мосту в момент прильоту.

Реклама:

"Також перебито газопровід зі Стрілківського родовища в Генічеськ, що проходив поруч із мостом. Понад 20 тисяч жителів міста залишилися без газопостачання", - зазначив Сальдо.

Він запевняє, що важливого військового значення цей міст не має, а пошкодження, за попередніми даними, невеликі.

ВІДЕО ДНЯ

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також повідомив про "кару небесну" в районі одного з мостів біля Генічеська. За його словами, "газопровід трохи втомивсь", при цьому цивільне населення не зачепило, а окупантів було поранено.

Що передувало: Раніше в неділю окупанти заявили про атаку ЗСУ на Чонгарський міст, що з'єднує окупований Крим із Херсонською областю.