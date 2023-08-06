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У МВС просять не вважати ідею заборонити виїзд чоловіків після війни позицією міністерства

Катерина ТищенкоНеділя, 6 серпня 2023, 16:49
У МВС просять не вважати ідею заборонити виїзд чоловіків після війни позицією міністерства
Вадим Денисенко, фото з його Facebook

У МВС закликали не вважати позицією міністерства заяву колишнього радника глави МВС Вадима Денисенка про те, що після завершення війни необхідно заборонити виїзд чоловіків за кордон ще принаймні на три роки.

Джерело: МВС, Денисенко у Facebook

Деталі: У неділю виконавчий директор Українського інституту майбутнього, колишній нардеп і колишній радник глави МВС Вадим Денисенко опублікував пост, у якому запропонував продовжити заборону на виїзд чоловіків призовного віку за кордон ще щонайменше на 3 роки після завершення війни за деякими винятками.

Дослівно Денисенко: "Я впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон ще, як мінімум, на 3 роки. Інакше ми просто не збережемося як нація".

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Більше деталей: Після цього пресслужба МВС наголосила, що висловлювання Денисенка – це його особиста думка, і попросила не вважати цю думку позицією міністерства внутрішніх справ.

"На численні запити журналістів повідомляю офіційно: Вадим Денисенко не є радником міністра внутрішніх справ", — зазначила речниця МВС України Марʼяна Рева.

Сам Денисенко пізніше додав, що перестав бути радником міністра внутрішніх справ у січні 2023 року і що все написане є його особистою точкою зору.

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Теми: МВСкордонвійна
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