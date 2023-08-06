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Українці знову можуть повернутися з території РФ через пункт пропуску на Сумщині

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоНеділя, 6 серпня 2023, 20:04
Українці знову можуть повернутися з території РФ через пункт пропуску на Сумщині
скріншот Google maps

На кордоні Бєлгородської області РФ та Сумської області України відновив роботу пункт пропуску Колотилівка — Покровка, через який українці можуть повернутися з окупованих територій. У ДПСУ пояснили, що Україна пропускає своїх громадян на батьківщину у всіх зачинених пунктах пропуску з РФ.

Джерело: Мінреінтеграції, Державна прикордонна служба у коментарі УП

Дослівно Мінреінтеграції: "Українці, які евакуйовуються з тимчасово окупованих територій, можуть повернутися на підконтрольну територію України через пункт пропуску Колотилівка (РФ) — Покровка (Україна).

Від вчорашнього дня пункт перетину на кордоні Бєлгородської та Сумської областей знову відновив свою роботу".

Деталі: Зазначається, що на українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де всі українці можуть отримати безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати і дістатися до Сум або інших міст України.

Охочі евакуюватися із Сумської області можуть також скористатися спеціальним евакуаційним поїздом Суми-Київ.

На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб.

Міністерство зазначає також, що всіх охочих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району.

Водночас у Державній прикордонній службі роз’яснили "Українській правді", що всі пункти пропуску на кордоні з державою-агресором Росією залишаються закритими. При цьому українські прикордонники весь час від початку повномасштабного вторгнення РФ забезпечують (згідно з Конституцією) повернення українських громадян на батьківщину.

За словами речника прикордонної служби Андрія Демченка, у пункті пропуску "Покровка" на Сумщині ДПСУ фіксували, що суміжна сторона пропускає громадян України у нашому напрямку: там люди могли прослідувати через державну межу і в пішому порядку, і на транспортних засобах.

У липні було зафіксовано, що РФ обмежила для громадян України можливість слідувати транспортними засобами, а наприкінці липня взагалі закрила можливість перетину кордону в цьому напрямку.

Пряма мова Демченка: "Однак кілька днів тому ми знову почали фіксувати, що Росія пропускає людей в напрямку України, відповідно ми продовжуємо забезпечувати повернення українських громадян на батьківщину".

Теми: кордоневакуаціяРосія
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