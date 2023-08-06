Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За тиждень росіяни випустили по Україні 65 ракет і 178 ударних дронів – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 6 серпня 2023, 20:54
За тиждень росіяни випустили по Україні 65 ракет і 178 ударних дронів – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

За цей тиждень росіяни застосували проти України 65 ракет різного типу, а також 178 ударних дронів, із них 87 "Шахедів".

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Лише за один цей тиждень російські терористи застосували проти нас вже 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 "Шахедів". Суттєву частину вдалося збити".

Деталі: Зеленський наголосив, що саме в українському небі Україна та партнери можуть довести, що терор програє.

Реклама:

"Дуже важлива відповідальна позиція кожного з партнерів щодо постачання систем ППО і ракет до них", - підкреслив президент.

"Повний захист від терору потрібен тут, щоб потім не довелося думати, як захистити від нього ще й інші народи. Україна може виграти цю битву, і наш повітряний щит згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи", - сказав Зеленський.

Теми: Зеленськийракетний ударбезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: РФ вже програла, вона не може досягти в Україні своєї початкової мети

відеоЗеленський анонсував "потужні речі" до Дня Незалежності

Росія, Туреччина і Катар готують нову тристоронню "зернову угоду" – Bild

фото Затримали посадовицю військкомату: обіцяла за $1 тисячу відмазати від повістки

НАЗК виявило ознаки корупції секретаря Запорізької міськради на більше ніж 9 мільйонів гривень

фотоБізнесмени перед вторгненням продали для ЗСУ браковані міни за контрактом на 270 млн грн

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Якщо комусь здається, що війна "десь там", треба повертатися в реальність
Зеленський: Якщо є вітчизняні системи ППО й ППО партнерів, "Кинджали" Москві не допоможуть
Росіяни атакували центр переливання крові на Харківщині, є загиблі й поранені – Зеленський
Останні новини
05:03
Байден: РФ вже програла, вона не може досягти в Україні своєї початкової мети
04:34
відео Путін провів нараду у військовому штабі в Ростові – росЗМІ
04:22
оновлено від 23:50Україною шириться тривога через загрозу безпілотників і балістики
03:55
На Хмельниччині прогриміли вибухи
03:04
На окуповані території прибули "гастролери" з РФ для організації "виборів" – ЦНС
02:07
Російські спецслужби вербували у Польщі українських біженців – ЗМІ
01:11
Запорізькій області загрожує балістика – ОВА
00:49
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 234 військових і 20 одиниць техніки
00:19
Обстріли Сумщини: за добу зафіксовано понад 120 вибухів
23:32
Британія не визнає виходу Росії з угоди про подвійне оподаткування
Усі новини...
Реклама: