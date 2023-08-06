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За тиждень росіяни випустили по Україні 65 ракет і 178 ударних дронів – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 6 серпня 2023, 20:54
За тиждень росіяни випустили по Україні 65 ракет і 178 ударних дронів – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

За цей тиждень росіяни застосували проти України 65 ракет різного типу, а також 178 ударних дронів, із них 87 "Шахедів".

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Лише за один цей тиждень російські терористи застосували проти нас вже 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 "Шахедів". Суттєву частину вдалося збити".

Деталі: Зеленський наголосив, що саме в українському небі Україна та партнери можуть довести, що терор програє.

"Дуже важлива відповідальна позиція кожного з партнерів щодо постачання систем ППО і ракет до них", - підкреслив президент.

"Повний захист від терору потрібен тут, щоб потім не довелося думати, як захистити від нього ще й інші народи. Україна може виграти цю битву, і наш повітряний щит згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи", - сказав Зеленський.

Теми: Зеленськийракетний ударбезпілотникивійна
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