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Таврійський напрямок: Сили оборони знищили 6 складів боєприпасів ворога

Катерина ТищенкоНеділя, 6 серпня 2023, 21:51
Таврійський напрямок: Сили оборони знищили 6 складів боєприпасів ворога
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

На Таврійському напрямку Сили оборони за добу знищили 6 складів боєприпасів і 21 одиницю військової техніки противника, втрати росіян вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Дослівно: "Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1344 вогневих завдання.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

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Знищено 21 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 3 ББМ, 10 артилерійських систем та мінометів, 2 БпЛА, 4 одиниці автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога".

Деталі: За словами командувача, протягом минулої доби ворог 21 раз атакував українські позиції на Таврійському напрямку та здійснив 608 обстрілів.

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Теми: війнаЗбройні сили
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