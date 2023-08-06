Таврійський напрямок: Сили оборони знищили 6 складів боєприпасів ворога

На Таврійському напрямку Сили оборони за добу знищили 6 складів боєприпасів і 21 одиницю військової техніки противника, втрати росіян вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Дослівно: "Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1344 вогневих завдання.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Знищено 21 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 3 ББМ, 10 артилерійських систем та мінометів, 2 БпЛА, 4 одиниці автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога".

Деталі: За словами командувача, протягом минулої доби ворог 21 раз атакував українські позиції на Таврійському напрямку та здійснив 608 обстрілів.