Повітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики
Понеділок, 7 серпня 2023, 02:30
Вночі 7 серпня Повітряні сили попередили, що ворог може застосувати балістичне озброєння.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог
Дослівно ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!
Усі в укриття!"
Деталі: Близько 2 години ночі повітряна тривога почала ширитися у східних, південних, північних і центральних областях.
Зокрема, тривога була оголошена в Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Сумській областях.
Оновлено: О 02:30 повітряники оголосили відбій балістичної загрози.