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Повітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики

Ольга Глущенко Понеділок, 7 серпня 2023, 02:30
Повітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики
повітряна тривога, ілюстративне фото Getty Images

Вночі 7 серпня Повітряні сили попередили, що ворог може застосувати балістичне озброєння.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Дослівно ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!

Усі в укриття!"

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Деталі: Близько 2 години ночі повітряна тривога почала ширитися у східних, південних, північних і центральних областях.

Зокрема, тривога була оголошена в Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Сумській областях.

 

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 02:30 повітряники оголосили відбій балістичної загрози.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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