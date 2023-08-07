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Польща готується до найбільшого військового параду з 1989 року

Ольга Глущенко Понеділок, 7 серпня 2023, 02:58
Польща готується до найбільшого військового параду з 1989 року
польські військові, ілюстративне фото із сайту wojsko-polskie.pl

Польща готується провести найбільший з 1989 року військовий парад з нагоди Дня Війська Польського.

Джерело: прес-офіцер 1-ї Варшавської бронетанкової бригади, лейтенант Яцек Пьотровський, цитує Польське радіо

Пряма мова: "Кожен, хто хоче спільно з нами святкувати, бо треба зауважити, що День Війська Польського — це передусім свято кожного поляка, і кожен, хто хотітиме слідкувати наживо або в медіа, зможе побачити найсучаснішу техніку, що є на оснащенні Війська Польського або вже невдовзі надійде на оснащення".

Деталі: Найбільший та найсучасніший показ польських Збройних сил з 1989 року супроводжуватиме цьогорічне святкування Дня Війська Польського 15 серпня.

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Пьотровський нагадав, що під час військового параду на Віслостраді у Варшаві можна буде побачити, зокрема, техніку польського, американського та корейського виробництва, і додав, що серед атракцій будуть також десятки військових пікніків:

Парад з нагоди Дня Війська Польського повертається після трирічної перерви.

15 серпня, у річницю переможної битви під Варшавою проти більшовиків, на вулиці столиці вийдуть солдати різних формувань.

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Крім польських, у параді візьмуть участь військові зі США, Великої Британії, Хорватії та Румунії.

Теми: Польщаарміяпарад
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