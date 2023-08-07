Армія РФ атакувала Дніпропетровщину ракетою і безпілотником, дрон збили

Вночі росіяни вдарили ракетою по Синельниківському району Дніпропетровської області, виникла пожежа.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак

Пряма мова: "Цієї ночі ворог вдарив по області ракетою. Вибух пролунав у Синельниківському районі.

Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються".

Деталі: Лисак уточнив, що на місці прильоту обійшлося без загиблих та постраждалих.

На ранок 7 серпня російська армія обстріляла Мирівську громаду в Нікопольському районі. Туди прилетіли снаряди важкої артилерії.

Згодом, о 09:29, Лисак повідомив про збитий над Дніпропетровською областю безпілотник: “Ще мінус один БпЛА ворога. І знову щитом закрили регіон захисники з ПвК "Схід". Яку саме "пташку" агресора приземлили – уточнюють”.