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Окупанти вдарили по 9-поверхівці у Херсоні: загинула жінка, 12 людей поранені

Ірина БалачукПонеділок, 7 серпня 2023, 08:44
Окупанти вдарили по 9-поверхівці у Херсоні: загинула жінка, 12 людей поранені
Пожежа у 9-поверховому будинку у Херсоні, яка виникла у результаті російських обстрілів уночі 7 серпня. Фото з Telegram Андрія Єрмака

Одна людина загинула та ще 12 дістали поранення у результаті удару росіян по Херсону вночі 7 серпня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, голова Офісу президента Андрій Єрмакв Telegram, начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram 

Пряма мова Прокудіна: "Тяжка ніч для Херсона. Російська армія продовжила крити вогнем оселі херсонців у центральній частині міста".

Деталі: За словами голови  ОВА, близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок, у результаті чого у 8 мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Одну маломобільну особу госпіталізували.

Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників − їх доставили до лікарні із загальним перегріванням тіла. 

Через пів години росіяни продовжили обстрілювати місто. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, 60-річний чоловік дістав контузію. 

Близько 03:15 окупанти знову атакувала будинок, у результаті чого 93-річна жінка дістала поранення. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак учтонив, що уночі окупати вдарили по житловій 9-поверхівці, у результаті чого виникла пожежа. Він також опублікував фото охопленого вогнем будинку.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко додав, що загалом 12 людей дістали поранення. 

Теми: Херсонвійнажертви
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