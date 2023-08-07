Росіяни збільшили обстріли сходу, найгарячіше на Куп’янському напрямку – Маляр

Російські загарбники збільшили обстріли на сході України минулого тижня, найгарячішим напрямком залишається Куп’янський, де ворог намагається повернути втрачені позиції.

Джерело: заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center

Пряма мова Маляр: "Власне, весь минулий тиждень схід був епіцентром бойових дій. На Куп’янському напрямку, мабуть, було найгарячіше. І ворог намагався там повернути втрачені ще восени минулого року позиції".

Деталі: За її словами, минулого тижня росіяни обстріляли схід понад 9 тисяч разів. "Майже півмільйона боєприпасів ворог витратив на сході тільки минулого тижня. У такому суцільному артилерійському вогні наші бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку", - підкреслила заступниця міністра оборони.

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Також Маляр додала, що окупанти хочуть відвоювати втрачені на Харківщині позиції. "І у них такий план, вони хочуть на Харківщині повертати ті території, які втрати під час того, як ми їх звільнили", - зазначила вона.