Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни збільшили обстріли сходу, найгарячіше на Куп’янському напрямку – Маляр

Станіслав ПогоріловПонеділок, 7 серпня 2023, 09:31
Росіяни збільшили обстріли сходу, найгарячіше на Куп’янському напрямку – Маляр
Фото: Getty Images

Російські загарбники збільшили обстріли на сході України минулого тижня, найгарячішим напрямком залишається Куп’янський, де ворог намагається повернути втрачені позиції.

Джерело: заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center

Пряма мова Маляр: "Власне, весь минулий тиждень схід був епіцентром бойових дій. На Куп’янському напрямку, мабуть, було найгарячіше. І ворог намагався там повернути втрачені ще восени минулого року позиції".

Деталі: За її словами, минулого тижня росіяни обстріляли схід понад 9 тисяч разів. "Майже півмільйона боєприпасів ворог витратив на сході тільки минулого тижня. У такому суцільному артилерійському вогні наші бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку", - підкреслила заступниця міністра оборони.

Також Маляр додала, що окупанти хочуть відвоювати втрачені на Харківщині позиції. "І у них такий план, вони хочуть на Харківщині повертати ті території, які втрати під час того, як ми їх звільнили", - зазначила вона.

Теми: війнаСхідУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
війна
Росіяни влучили в будинок на Харківщині – двоє загиблих і троє поранених
Росія оголосила в розшук журналістку Яніну Соколову
Російська авіація на фронті не дає вирішального оперативного ефекту − Британська розвідка
Останні новини
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
Усі новини...
Реклама: