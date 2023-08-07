Росія оголосила в розшук журналістку Яніну Соколову

МВС Росії оголосило популярну українську журналістку Яніну Соколову в розшук.

Джерело: російські пропагандисти "ТАСС" з посиланням на базу міністерства РФ, Соколова у Facebook

Дослівно: "Соколова Яніна Михайлівна розшукується за статтею КК".

Пропагандисти кажуть, що у березні її було внесено Росфінмоніторингом до списку терористів і екстремістів.

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Оновлено: Соколова іронічно відреагувала на повідомлення про те, що РФ оголосила її в розшук. "Ну слава Богу. А то я вже почала переживати, може моя русофобія недостатня", - написала вона у Facebook.

Довідково: Яніна Соколова - українська журналістка, громадська діячка, блогерка. Авторка і ведуча програми "Рандеву" на 5 каналі, проєктів на YouTube: "Вечер с Яниной Соколовой" та "Соромно!". Засновниця проєкту "Я, Ніна" на допомогу онкохворим, медіаамбасадорка HeforShe в Україні, волонтерка.