Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія оголосила в розшук журналістку Яніну Соколову

Станіслав ПогоріловПонеділок, 7 серпня 2023, 10:40
Росія оголосила в розшук журналістку Яніну Соколову
Яніна Соколова, фото: facebook

МВС Росії оголосило популярну українську журналістку Яніну Соколову в розшук.

Джерело: російські пропагандисти "ТАСС" з посиланням на базу міністерства РФ, Соколова у Facebook

Дослівно: "Соколова Яніна Михайлівна розшукується за статтею КК".

Пропагандисти кажуть, що у березні її було внесено Росфінмоніторингом до списку терористів і екстремістів.

Оновлено: Соколова іронічно відреагувала на повідомлення про те, що РФ оголосила її в розшук. "Ну слава Богу. А то я вже почала переживати, може моя русофобія недостатня", - написала вона у Facebook.

Довідково: Яніна Соколова - українська журналістка, громадська діячка, блогерка. Авторка і ведуча програми "Рандеву" на 5 каналі, проєктів на YouTube: "Вечер с Яниной Соколовой" та "Соромно!". Засновниця проєкту "Я, Ніна" на допомогу онкохворим, медіаамбасадорка HeforShe в Україні, волонтерка.

Теми: РосіяЗМІрозшуквійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Росія
Представник Китаю був активним в Джидді, Україна очікує долучення Сі Цзіньпіна до мирного саміту – ОП
Єрмак про саміти миру й переговори: Росію треба буде залучати при закінченні війни
Росіяни обстріляли Запорізьку область боєприпасами з хімічною речовиною
Останні новини
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
Усі новини...
Реклама: