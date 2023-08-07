З російського полону повернули ще 22 воїнів

З полону повернули ще 22 українських воїнів збройних сил, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Джерело: голова ОП Андрій Єрмак у Telegram, уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram

Дослівно: "Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені. Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки".

Деталі: Єрмак повідомив, що усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.

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За його словами, потрібно виконати задачу президента та повернути всіх наших людей.

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець додав, що серед звільнених є поранені. Загалом, наразі додому повернулося 2 598 українців. Це 48-й обмін, який вдалося провести.